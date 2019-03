Man en vrouw zwaargewond bij botsing tegen boom in Breda

House of Pertijs in Breda weer open na gewelddadi­ge overval: 'We krijgen zoveel hulp en steun, superlief’

20:17 BREDA - De telefoon staat roodgloeiend, het ene na het andere WhatsApp-berichtje komt binnen en de eetruimte is veranderd in een bloemenzee. Vrijdagmiddag ging juwelierszaak House of Pertijs krap 48 uur na een gewelddadige overval weer open. ‘Afgeschrikt? Nee!’