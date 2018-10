Man en vrouw mishandelen ex-vriendin in Breda

video Fietser loopt hoofdwond op bij aanrijding met stadsbus in Breda

8:15 BREDA - Een stadsbus is zaterdagavond in botsing gekomen met een fietser, die later met een ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Het slachtoffer, een 51-jarige man uit Achtmaal, hield een hoofdwond aan het ongeluk over.