Man en vrouw gebeten door agressieve hond in woning Breda

Het incident vond zondagmiddag plaats in een flatwoning in de Dr. Struyckenplein in Breda. De man en vrouw wisten de agressieve hond op te sluiten in een gang. Doordat ze de woning niet meer konden verlaten, moesten ze via een raam met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht worden. Het is niet duidelijk of zij de eigenaren van de hond zijn.