Man en vrouw bedekt onder de witte verf na botsing in Breda

Zeven nieuwe appartemen­ten­com­plexen in hartje Breda: ‘Van de lelijkste, naar de mooiste straat’

15:48 BREDA - Zeven appartementencomplexen midden in het centrum van Breda. Met wandelpaden en bruggen over de rivier de Nieuwe Mark. In 2021 moet het nieuwbouwproject aan de Markendaalseweg van start gaan. Alles tussen restaurant Bali en de flat aan de Fellenoordstraat gaat plat. Daar komen 170 woningen voor terug; binnenkort gaan ze al in de verkoop.