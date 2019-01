Man en kind naar ziekenhuis na ongeluk met drie auto's bij Rijsbergen

Vaker camera's ingezet in Bredase woonwijken

18:08 BREDA - In Breda zijn vorig jaar vaker en langer camera's ingezet in woongebieden dan in 2017. Op verschillende plekken in de stad hebben in 2018 drie maanden camera's gehangen nadat zich daar ernstige geweldsdelicten hadden voorgedaan, zoals de beschieting van woningen en een poging tot liquidatie.