Man dreigt met (nep-)vuurwapen en wordt aangehouden in Breda

De man die de melding had gemaakt, vertelde aan de politie dat hij de verdachte rond 01.00 uur in de Haagweg had gezien. Hij zag dat de verdachte aan een fiets aan het rommelen was. Omdat hij vermoedde dat de man de fiets ging stelen, sprak hij hem aan. De vermeende fietsendief opende zijn jas en liet toen een vuurwapen zien dat hij op zijn heup in een holster droeg.