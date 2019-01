Man die Paul Pluijmert (23) in Breda doodstak rende vóór zijn daad achter twee jongens aan: ‘Ze lijken op de vlucht voor hem’

Bredase koepelge­van­ge­nis is droomloca­tie voor filmploeg Piégée

17:36 Een soort 'Orange is the New Black', een Franse versie van de Spaanse tv-serie 'Vis-a-Vis', is opgenomen in Breda. De koepelgevangenis is de afgelopen maanden de filmset geweest voor de Franse serie 'Piégée'. ,,Deze locatie is een karakter op zichzelf.''