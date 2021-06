Man die meisje vastpakte op fietspad in Breda aangehouden in cel, hij zat al vast voor openbaar dronkenschap

VVD Breda kiest Boaz Adank als lijsttrek­ker bij de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen van 2022

17 juni BREDA - Het hing al even in de lucht, maar nu is het zeker: Boaz Adank (39) gaat de kar trekken van de VVD in Breda bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 (woensdag 16 maart). De leden van de partij hebben Adank, wethouder economische zaken, woensdagavond unaniem verkozen tot lijsttrekker.