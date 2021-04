Man die inreed op jeugd in Rijsbergen gaat in beroep: ‘Risico dodelijk letsel bij deze snelheid zeer gering’

Volgende uitbrei­ding Teteringen komt eraan: eerste informatie­avond plan Woonakker

16 april TETERINGEN - Nieuwbouwwijk Bouverijen aan de westkant van Teteringen is nagenoeg klaar, maar daarmee is het nog niet klaar met de bouwambities in het dorp. De volgende uitbreiding komt aan de noordkant, plan Woonakker. Donderdag 22 april is de eerste informatieavond hierover.