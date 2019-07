Man die eikenprocessierups verwijdert uit bomen zit vast in hoogwerker in Rijsbergen, dreigt om te vallen

Eis vijf jaar cel voor steekpar­tij tussen dronken huisgeno­ten aan Tramsingel in Breda

12:39 BREDA - Verdachte Krisztian S. kan het zich allemaal niet precies herinneren. Feit is dat hij in de afgelopen nieuwjaarsnacht met een mes acht keer instak op een huisgenoot aan de Tramsingel in Breda. Tegen hem is dinsdag bij de rechtbank in Breda vijf jaar cel geëist vanwege een poging tot doodslag.