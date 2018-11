Man bevrijd uit auto die van weg raakte bij Zundert, moet zwaargewond naar ziekenhuis

UpdateZUNDERT - Een auto is zondagmiddag van de weg geraakt en in een sloot terecht gekomen op de Hofdreef in Zundert. De bestuurder zat een tijd bekneld in de auto, die door de klap helemaal in elkaar was gedeukt. De brandweer heeft hem uiteindelijk bevrijd.