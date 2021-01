Man bedreigt medebewoner met mes en wordt opgepakt in Breda

Paul Depla over rellen: te weinig inzicht in emoties van tegenstan­ders corona-maatrege­len

6:00 De overheid schiet tekort in het in beeld brengen van de onvrede in de samenleving over de coronamaatregelen. Dat zegt de Bredase burgemeester Paul Depla naar aanleiding van de gewelddadige rellen en plunderingen in veel steden afgelopen week.