Man aangehouden tijdens grenscontrole bij Hazeldonk, omgeving korte tijd ontruimd

Vermeende kinderlok­ker in blauw busje Breda niet gevonden: 'Alles gedaan wat we konden’

10:57 BREDA - De vermeende kinderlokker die enige tijd voor onrust had gezorgd onder ouders en kinderen in Breda, is door de politie niet meer teruggevonden. Het onderzoek wordt daarom afgesloten. ,,We hebben alles gedaan wat binnen onze wettelijke bevoegdheden mogelijk was”, laat politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk aan BN DeStem weten.