Man aangehouden op Prinsenkade: reden onbekend, veel politie op de been

Schrijver (58) uit Prinsen­beek waagt zich aan opmerkelij­ke theorie: 'Incident Beekse Bergen is promo­tiestunt'

14:41 HILVARENBEEK/PRINSENBEEK – Schrijver Han Peeters weet het honderd procent zeker: het incident met het Franse gezin in safaripark Beekse Bergen van afgelopen maandag is een publiciteitsstunt, opgezet met als doel zoveel mogelijk aandacht voor het park te genereren. De 58-jarige auteur uit Prinsenbeek heeft de beelden bestudeerd en komt tot de conclusie dat het bizarre voorval met de jachtluipaarden 'veel te onwaarschijnlijk is'. ,,Geweldig slim gedaan, hier kan geen advertentiecampagne tegenop.”