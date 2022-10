Man (67) uit Klein-Zundert ligt in coma na auto-ongeluk in België

Golfbaan Teteringen nieuwe locatie verlichte loopevene­ment LEDS GO! Breda

TETERINGEN - Drie jaar na de laatste editie kunnen wandelaars en hardlopers zaterdag 5 november weer meedoen met een het verlichte wandel- en hardloopevenement LEDS GO! Breda. Nieuw is de locatie, golfpark De Haenen in Teteringen.

24 oktober