Man (64) ontdekt dat zus al maanden dood is tijdens bizarre rechtszaak in Breda

Noodopvang daklozen in wijk Boeimeer in Breda gaat na twee maanden weer dicht

16:00 BREDA - De extra noodvoorziening voor dak- en thuislozen in de gemeentelijke gymzaal aan de Jan Nieuwenhuyzenstraat in de wijk Boeimeer in Breda sluit uiterlijk 1 juli de deuren. De nachtopvang was eind maart geopend om de opvang De Doorstroomvoorziening (DSV) aan de Slingerweg te ontlasten.