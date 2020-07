Man (52) in Breda draagt vlindermessen, neppistool en drugs bij zich

De politie ontving een melding over een 'verdacht persoon’ in de Ginnekenstraat. De man zou een winkel zijn binnengegaan waar hij niet welkom was: eerder dit jaar, in maart, stal hij daar goederen, wat hem op een toegangsverbod kwam te staan. Destijds trof de politie in zijn tas - weliswaar neppe - vuurwapens aan. Ditmaal had de verdachte wederom een tas bij zich, waardoor het personeel zich zorgen maakte.