Man (51) trapt tegen deuren en verzet zich bij arrestatie in Chaam

Tot levenslang veroor­deeld, maar zeven NSB'ers ontsnapten met een brandslang uit de Koepel

BREDA - Op tweede kerstdag 1952 ontsnapten zeven zware oorlogsmisdadigers uit de Koepelgevangenis in Breda. Historicus Jan de Roos concludeert in zijn boek Faber & Zoons, Een familiebedrijf in terreur over de beruchte Haarlemse NSB-familie Faber dat het oudste zoon Martin Faber was die de spectaculaire ontsnapping mogelijk maakte.

4 maart