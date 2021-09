Man (51) aangehouden voor oplichting na aanbieden nepwoning in Breda

BREDA/VLISSINGEN - In Vlissingen is woensdagavond rond 19.00 uur een man aangehouden op verdenking van oplichting. Hij beroofde in mei vorig jaar een vrouw van honderden euro’s door het aanbieden van een neppe woning op Facebook, meldt de politie.

Een vrouw zag in mei vorig jaar dat er op een besloten Facebookpagina een appartement werd aangeboden in Breda. Ze was op zoek naar woonruimte en reageerde op de advertentie. Ze maakte zelfs een afspraak met de verhuurder om de woning te bekijken.

De afspraak was dat de vrouw in augustus haar nieuwe woning in zou kunnen. Het huurcontract werd ondertekend en de vrouw was voorzien van een fijne woonruimte. Althans, dat dacht ze. Na maanden wachten op berichten van de verhuurder en het overmaken van geld naar zijn rekening, bleek dat de vrouw was opgelicht. Ze was honderden euro's kwijt en had geen huis.

De vrouw heeft aangifte gedaan bij de politie. De officier van justitie gaf groen licht voor een aanhouding buiten heterdaad. Woensdagavond rond 19.00 is de verdachte (51) aangetroffen in Vlissingen. Hij heeft geen vaste woonplaats in Nederland. Hij is aangehouden en zit nu vast voor overhoring.