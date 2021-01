Man (48) aangehouden na bedreigen medewerker fastfoodrestaurant op station Breda

Amsterdams corona-initiatief voor lokale onderne­mers in Bredase handen

6 januari BREDA - Het Amsterdamse ‘corona-initiatief’ SupportYourLocals om lokale ondernemers met de verkoop van lokale producten een steuntje in de rug te bieden, komt in Brabantse handen. Maaltijdboxenbedrijf Boerschappen uit Breda neemt per direct alle activiteiten over van SupportYourLocals.