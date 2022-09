Man (45) opgepakt voor steekincident in Prinsenbeek tijdens ruzie met bekende: ‘Ik hoorde veel geschreeuw’

Update + met videoPRINSENBEEK - Een 45-jarige man is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij aan het Gertrudisoord in Prinsenbeek. De eveneens 45-jarige dader, die vermoedelijk een bekende is van het slachtoffer, is gevlucht en later opgepakt in de wijk de Haagse Beemden.