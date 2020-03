Man (42) uit Breda aangehouden: reed op gestolen snorscooter en had alarmpistool bij zich

Hoe is het met... Thijs Kroezen

1 maart BREDA - Afgelopen zomer lag Thijs Kroezen uit Breda voor de zevende keer onder het mes vanwege een kankertumor. Nu, een half jaar later, timmert hij harder aan de weg dan ooit. Zo zet Thijs zich tegenwoordig in voor sporters met een beperking via de Mentelity Foundation. Sportief gaat het de 25-jarige Bredanaar zelf ook voor de wind. Binnenkort speelt Thijs namelijk mee tijdens het allereerste EK van het Nederlandse amputatie-elftal in Polen.