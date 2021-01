Man (42) rijdt onder invloed rond door Breda en heeft ‘grote hoeveelheid’ drugs bij zich

Met een watertaxi vanuit ‘hub’ naar de Bredase binnenstad; geen gratis bus voor 65-plus

29 januari BREDA - Er was wat gemor over 30-km/u-zones en lange wachttijden voor fietsstoplichten, maar de kogel is door de kerk. Breda gaat de toekomst tegemoet met een nieuwe Mobiliteitsvisie. Het mag ook wat kosten: ‘Als we hier echt werk van maken, dan vraagt dat budget.’