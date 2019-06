Man (41) uit Prinsenbeek aangereden door inhalende automobilist in Tilburg

ANALYSE Financie­ring Bredase topsport­hal nog niet geregeld

14 juni “De trein voor de topsporthal rolt door, maar we weten nog niet hoe we het gaan betalen.” Daarmee legde Peter Bakker, fractievoorzitter van GroenLinks in de Bredase gemeenteraad, donderdag de vinger op de zere plek. Er zijn immers ook nog initiatieven in Bavel en Princenhage, die mogelijk geld gaan kosten. In de politieke discussie over de voorjaarsnota zal de kwestie binnenkort dan ook een hoofdrol spelen.