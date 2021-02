Man (38) die werd aangehouden na dood Bredase vrouw (35) moet dinsdag voorkomen

De politie trof zaterdagmiddag in een woning aan de Cornelis Outshoornstraat in Breda een zwaargewonde vrouw (35) aan. Hulpdiensten hebben geprobeerd haar te reanimeren, maar dat was tevergeefs. De vrouw overleed ter plekke. De 38-jarige verdachte werd uiteindelijk aangehouden.

Wat er die zaterdag precies is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. Ook de precieze rol van de man uit Dordrecht is volgens de politie nog niet bekend. Er werd zaterdag lange tijd onderzoek gedaan in de woning en in de omgeving om te achterhalen hoe de vrouw gewond is geraakt. De 38-jarige man uit Dordrecht zou mogelijk iets te maken kunnen hebben met het incident dat de vrouw fataal werd.