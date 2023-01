Man (34) eindigt stapavond in cel na ruzie over pizza in Breda

Sinds de coronapan­de­mie is de Effenaar veel meer op zichzelf: ‘Mensen kiezen voor zichzelf’

EFFEN - In coronatijd is er iets veranderd in Effen. ‘Mensen zijn meer op zichzelf’, zo zien Jan Hendrickx, Caroline Bindels en Bart Lauwen. ‘Bewoners zijn moeilijker uit hun huizen te lokken'.

24 januari