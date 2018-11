Man (33) uit Breda op heterdaad betrapt na woninginbraak

Man die ripdeal overleefde in Breda geraakt door acht kogels

15:56 BREDA - Het lijkt een wonder te zijn dat de man die zaterdag in de Amerstraat in Breda is neergeschoten, het zware vuurwapengeweld heeft overleefd. Het 25-jarige slachtoffer werd van dichtbij geraakt door acht kogels in buik, arm en been. Zeer waarschijnlijk was sprake was van een uiterst gewelddadige drugsdeal.