Man (33) uit Breda betrapt met pepperspray

Nieuw ‘thuis’ voor corso Zundert

10:03 ZUNDERT - Het Zunderts bloemencorso heeft vanaf zaterdag een nieuwe thuisbasis. De bedrijfsruimte op Industrieweg 3 is zaterdagmiddag officieel in gebruik genomen. De organisatie van het evenement zit er al even, maar van een officieel moment was het nog niet gekomen.