Man (33) gaat in beroep voor poging tot moord op Haagdijk in Breda, maar krijgt hogere straf in plaats van lagere

Woedend als iemand een appel eet: 'Je ontploft van binnen'

10:00 BREDA - Eet een appel als ze in de buurt is en ze wordt boos. Ze ontploft bijkans, wil opstaan en weglopen. Renske Schut uit Breda lijdt aan misofonie. Ze wordt gek van eetgeluiden en schreef er een boek over: ‘Meer over misofonie’.