Man (32) die zich op balkon verstopte tijdens zoekactie in Breda is bekende van de politie

Video Man (32) aangehou­den in Breda na massale politie­zoek­tocht, onderzoek naar mogelijk schietinci­dent loopt

12 november BREDA - Na een massale zoektocht naar een gevluchte man in Breda is woensdag tegen middernacht een man in een flat aan de Groenedijk gearresteerd. De politie bevestigt donderdagochtend dat het de gevluchte man is.