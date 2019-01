Man (29) op straat beroofd in Breda, daders gevlucht

Microbio­loog Peter van Keulen met pensioen: ‘Maar ons werk is nooit af‘

13:09 BREDA/OOSTERHOUT - De tijd van eindeloos turen achter een microscoop is voorbij. “Die romantiek is weg“, vertelt microbioloog Peter van Keulen.Hij wijst op een hypermoderne machine. “Binnen vijftien seconden is bekend welke bacterie in iemands bloed zit.“