Man (28) aangehouden voor plaatsen handgranaat bij garagebedrijf in Breda

Bloederige vondst zorgt voor consterna­tie in Breda: recherche en forensi­sche opsporing ter plaatse

BREDA - In een ondergrondse container in Breda is een hoeveelheid bloed aangetroffen. Dat meldt de Bredase handhaving op Instagram. Omdat niet duidelijk was of het om menselijk of dierlijk bloed ging, deden meerdere partijen uitgebreid onderzoek.

13 december