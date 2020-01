Man (27) rijdt te hard op motorscooter door Ulvenhout en blijkt voor duizenden euro’s boetes open te hebben staan

Proef met balkons Kroeten geslaagd: ‘Gelukkig’

7:00 BREDA - Volgens de eerste resultaten voldoen zestien ‘uitkragende’ balkons in een appartementencomplex in de wijk Kroeten in de Haagse Beemden toch aan de veiligheidseisen. Hazenberg Bouw BV uit Vught heeft de afgelopen drie weken bij vier balkons proeven uitgevoerd. Dat ging gepaard met een flinke belasting per balkon van 3000 kilo aan gewicht.