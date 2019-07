Man (27) dreigt kennis ‘kapot te schieten’ in Sint Willebrord en wordt opgepakt in Breda

‘Bloembak­ken in Zundert temperen vaart nauwelijks’

10:12 ZUNDERT- Vrijdag reed op de Meirseweg in Zundert een auto tegen een bloembak. Dat was niet voor het eerst. Met de bakken probeert de gemeente Zundert in verschillende straten de snelheid uit het verkeer te halen. Maar werken ze? Hoe dan ook, na de zomer moet er een einde komen aan de hardrijders en verkeersdrukte op verschillende wegen in Zundert. Dan treedt het nieuwe gemeentelijk vervoersplan in werking.