Man (26) uit het niets neergestoken in park Valkenberg Breda, verwarde Bredanaar opgepakt

Poolse man (32) opgepakt voor neersteken landgenoot op Teterings­edijk Breda

16:20 BREDA - Een 32-jarige man is maandagavond opgepakt voor het neersteken van een 38-jarige man op vorige week donderdag 23 april. Zowel verdachte als slachtoffer hebben de Poolse nationaliteit. Het slachtoffer werd in zijn rug geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht.