Man (26) bedreigt andere man met mes bij verkeersruzie in Breda

Streep door veel te duur voetpad over spoor in Dorst: ‘Dit is onbestaan­baar’

DORST - Een voetpad over de spoorwegovergang in Dorst moet circa één miljoen euro kosten. Fors duurder dan de paar ton die ProRail had begroot. En dus gaat de aanleg voorlopig niet door, tot woede van omwonenden. ,,Het wachten is op een ernstig ongeval.”

10 augustus