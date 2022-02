Man (23) verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling: was hij onder invloed van Duivelsadem?

Een 23-jarige man uit Bergen op Zoom wilde een pedofielen-netwerk blootleggen, maar liep daardoor de kans dat hij neergeschoten zou worden. Althans, in een dergelijke veronderstelling verkeerde hij kennelijk toen hij twee mannen in Breda te lijf ging met een mes.

,,Ik heb onjuist gehandeld. Met heel spijtige gevolgen voor de slachtoffers en mijzelf”, vertelde hij de rechters in Breda via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Vught.

Hallucinaties

Het is volgens hem allemaal gekomen door het middel scopolamine. Die stof wordt in lage dosering gebruikt als medicijn tegen misselijkheid. Maar in hogere doseringen veroorzaakt het hallucinaties. Er doen allerlei complot-theorieën de ronde over scopolamine, dat ook wel Duivelsadem wordt genoemd en mensen weerloos en loslippig zou maken.

Of de verdachte het middel daadwerkelijk heeft gebruikt of toegediend zou hebben gekregen of dat het een waanidee is, werd tijdens de korte, tussentijdse zitting van de rechtbank niet duidelijk.

Messteken

De man wordt ervan beschuldigd dat hij op 26 oktober vorig jaar in Breda een bewoner van een doorstroomvoorziening met messteken om het leven heeft willen brengen, een poging tot doodslag dus. Bovendien zou hij op dezelfde dag en plaats hebben geprobeerd een ander zwaar te mishandelen door diegene met een mes in het gezicht te steken of te snijden.

Volgens zijn advocaat Joris Kersemaekers is het een in alle opzichten trieste zaak en zijn de hulpverlening en ondersteuning van zijn cliënt tot op heden zwaar tekortgeschoten. Op 5 april is er weer een procedurele zitting.