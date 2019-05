Man (23) neergestoken bij fietsenstalling station Breda, dader op de vlucht

Pal op de grens stemmen voor Europa: ‘Wie niet stemt, heeft geen reden om achteraf te mopperen’

18:28 CASTELRE - Een Vlaamse dame kijkt vreemd op als ze het stemhokje ziet. ,,Verkiezingen? Dat is toch pas zondag”, zegt ze. ,,Nee, in Nederland is het vandaag”, reageert kastelein Jos Snoeijs. De vrouw lacht. ,,Ik dacht al: die vlag buiten is zeker een grap.”