Man (22) uit Breda aangehouden met zakjes cocaïne en contant geld

Politie net op tijd om Rotterdam­mer die op weg is naar Bredase ‘aanrander’ van dochter (3) aan te houden

BREDA – Het is maar de vraag wat er was gebeurd als de politie er niet op tijd bij was geweest. Een doorgedraaide vader was op 16 januari vorig jaar met een machete, een breekijzer en een mes op weg naar een gastouder in Breda. Zijn moeder voorkwam erger door de politie te bellen.

14 november