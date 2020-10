Man (21) schrikt wakker van inbreker in Bredaas studentenhuis

Vader springt met zoontje in sloot en ontkomt aan aanrijding in Chaam, man (51) uit Ulicoten aangehou­den

21 oktober CHAAM - Een man uit Ulicoten is aangehouden voor het veroorzaken van een ongeval in Chaam. De 51-jarige man reed daarbij bijna een vader aan, terwijl die met zijn zoontje in de kinderwagen liep. Mogelijk was de bestuurder onder invloed van alcohol en drugs. Zijn rijbewijs is ingevorderd.