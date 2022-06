Man (19) uit Sint Willebrord enkele minuten na melding opgepakt voor autodiefstal in Breda

De statistie­ken van Marijnis­sen bij Kozakken Boys liegen er niet om: ‘Geslaagd seizoen, zeker nu we erin zijn gebleven’

Bredanaar Thomas Marijnissen (23) heeft hectische weken achter de rug. Persoonlijk kende hij een succesvol jaar, maar met Kozakken Boys moest hij aan de bak om via de play-offs handhaving in de tweede divisie veilig te stellen. Het is gelukt. ,,Blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen.”

26 juni