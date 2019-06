Man (19) uit Breda probeert telefoon te verkopen aan winkel, maar nummer verraadt diefstal

Afgetuigde Belg bij Hoge Vucht in Breda zou ripper zijn

13:03 BREDA - ,,Dit doen we nou met een ripper'', schreeuwden de mannen die op 8 oktober vorig jaar een Belg in elkaar sloegen bij winkelcentrum Hoge Vucht in Breda. Dat heeft een getuige verteld. Tegen de vier mannen die de 21-jarige Belg zouden hebben beroofd van z'n tas en telefoon zijn vrijdag in de rechtbank in Breda taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist.