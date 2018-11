Man (19) uit Breda blijkt veel nep-geld op zak te hebben na aanhouding in Raamsdonksveer

Bonte Avond is ook entertain­ment voor de niet-Bavelnaar

13:30 BAVEL - Er viel een last af van Prins Baviaon de 16e, na afloop van de 51e editie van de Bonte Avond in Bavel op zaterdagavond, bekende hij. De drie en een half uur durende show was dan ook een groot succes en eindigde in een feest, met de onvermoeibare voorzitter Bram de Bruijn als energieke aanstichter.