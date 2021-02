Man (18) uit Zundert aangehouden op verdenking van witwassen

Een telefoon­tje afkappen omdat je de treintun­nel in duikt? Tussen Breda en Rotterdam is dat straks verleden tijd

24 februari BREDA - Je telefoontje afkappen omdat je een tunnel in duikt. Het hoeft niet langer in de snelle trein. Twaalf jaar na de ingebruikname van de HSL is er eindelijk mobiel bereik in de ondergrondse passage tussen Puttershoek en Zwijndrecht. Deze passage ligt op de route van Breda naar Rotterdam. De vier andere HSL-tunnels volgen uiterlijk in 2023. Maar waarom zo laat?