Makelaars: Breda bouwt veel te weinig woningen

Het aantal inwoners van Breda overschrijdt dit jaar de 183.000 en de druk op de markt neemt alsmaar toe doordat er te weinig woningen vrijkomen. Daarnaast speelt het ontbreken van grootschalige woningbouwprojecten de stad parten. Op het moment bestaat maar een zeer klein aandeel van het woningaanbod uit nieuwbouwwoningen: slechts 4 procent, terwijl dit aandeel landelijk op 12 procent ligt. Het gevolg laat zich voelen in de huizenprijs. Het afgelopen jaar steeg die in Breda gemiddeld met 8 procent.

Grondgebonden woningen

Makelaar Pieter Ahsman van Van der Sande Makelaars beaamt dat de cijfers over de afgelopen maanden laten zien dat de trend zich voortzet. “De schaarste aan woningen in Breda is groot. Er is een nog altijd groeiende vraag naar grondgebonden woningen. In de populaire vooroorlogse wijken is het moeilijk te verkassen naar iets groters, omdat die woningen er gewoon niet zijn. Daardoor is er weinig doorstroom. Mensen willen in die wijken als Ginneken, Zandberg en Belcrum blijven wonen”, zegt Ahsman.

Volgens Ahsman plukt Breda nu de wrange vruchten van de crisisjaren toen grootschalige nieuwbouwprojecten, zoals het plan Bavel, werden geschrapt. Dat gebeurde niet alleen in Breda, maar de stad heeft er wel meer dan gemiddeld last van. De kleinschalige inbreidingsprojecten die in Breda op stapel staan voorzien bij lange na niet in de vraag.

“We zien dat de trek naar Breda vanuit de Randstad groter wordt. Dat zal voor een belangrijk deel met de huizenprijzen daar te maken hebben, maar aan de andere kant zijn die in Breda ook hoog. We horen vaak dat Breda aantrekkelijk wordt gevonden, omdat het een aangename en compacte stad is waar alle voorzieningen voor handen zijn. En natuurlijk speelt de centrale ligging ook in het voordeel van Breda.”

Quote Er is er weinig doorstroom. Mensen willen in die wijken als Ginneken, Zandberg en Belcrum blijven wonen Makelaar Pieter Ahsman

Breda-Zuid

Dat laatste aspect zou kunnen verklaren dat de druk op de Bredase woningmarkt groter is dan in Tilburg of Den Bosch. Met name in de vooroorlogse wijken. Ahsman: “Ook in Breda merken we heel goed dat veel woningen al weg zijn voordat ze op Funda staan. Zeker in Breda-Zuid. De stad heeft immers niet, zoals bijvoorbeeld Haarlem, een heel erg groot aanbod van vooroorlogse woningen.”

Lennart van Oosterhout van makelaar Storimans, De Boer & Partners onderschrijft de bevindingen van bureau Dynamis en het verhaal van zijn collega Ahsman. "De oudere wijken in Breda-Zuid en ook de Belcrum steken er langer bovenuit. Maar daarnaast zijn nieuwbouwwoningen erg gewild. Dat hebben we wel gemerkt aan de grote belangstelling voor de woningen in de Bouverijen (Teteringen, red.)."

Inbreidingslocaties

Wethouder Alfred Arbouw (bouwen) erkent dat er een 'inhaalslag' nodig is, maar grootschalige uitbreiding van de stad is volgens hem niet aan de orde. "We hebben 130 inbreidingsprojecten lopen in de stad. In 2016 leverde Breda 610 nieuwe woningen op en dat was inderdaad benden de norm. Die ligt een paar honderd woningen daar boven. Maar dit jaar zijn er al 898 nieuwe woningen opgeleverd. We zitten dus midden in die inhaalslag. Kijk naar war er nog gaat gebeuren in het havengebied van de Belcrum. Daar komen driehonderd nieuwe woningen. En in de wijk Drie Hoefijzers komen ook veel nieuwe woningen. Dat zijn geen kleine locaties."

280.500 euro gemiddeld

De gemiddelde verkooptijd van een woning in Breda staat momenteel weer op het niveau van voor de crisis: ongeveer 56 dagen. De gemiddelde transactieprijs voor een woning is nu zelfs hoger dan op het hoogtepunt vlak voor de uitbraak van de crisis in 2008: 280.500 euro.

Naast het tekort aan grondgebonden gezinswoningen heeft de stad ook een groot gebrek aan studentenhuisvesting.