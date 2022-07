Make Ulvenhout Wild Again wil met kleine stapjes dorp verduurzamen: ‘Er is veel mogelijk als bewoners de handen ineen slaan’

Aan zee zijn alle zorgen voor even verdwenen: ‘Vandaag dachten we niet aan de oorlog’

Het hoge woord is er uit. Onze huisgenoten gaan ons verlaten. Vier maanden geleden stonden ze op de stoep met een paar tasjes. Ze hadden geen idee waar ze terecht zouden gekomen. Inmiddels gaat de tweeling hier naar school, fietst Nataliia naar haar vrijwilligerswerk aan de andere kant van de stad. Ze weten de weg, kennen de mooiste plekjes in Breda, de beste winkels. Ze hebben een vaste plek bij ons aan tafel, in ons gezin, in ons hart.

2 juli