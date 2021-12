Magistrale Max laat kurken knallen in Bredase sportsbar Old Dutch: ‘Geef me nog maar een flesje champagne!’

Het kan verkeren. Verkeren zoals je dat nooit had verwacht. Binnen een minuut eigenlijk. Vanuit verslagen positie en een zilveren medaille, naar een gouden plak en het wereldkampioenschap . Een paar minuten later komt de man die eerder de rekening vroeg abrupt terug op zijn eerdere vraag. ,,Geef me nog maar een fles champagne!", roept hij met een jubelende toon in zijn stem. Hij is zondagmiddag in sportsbar Old Dutch in Breda getuige van een stukje sportgeschiedenis met een hoofdletter S. Tijd om de flessen nogmaals te ontkurken en om de tap te laten lopen. ,,Jaaaaa!”, schreeuwt de fan terwijl hij als een ervaren kampioen de champagne in de lucht spuit.