Mag alarmcentrale weigeren om 112-gesprek openbaar te maken in proces over doodgestoken Megan?

Hoge Raad beslist of 112-ge­sprek rond moord Megan (15) vrij wordt gegeven, twee dagen uitgetrok­ken voor rechtszaak

17:45 BREDA - De rechtbank in Breda trekt in oktober twee volle dagen uit voor het behandelen van de moordzaak van de 15-jarige Bredase Megan. Dat werd maandag duidelijk bij een tussentijdse zitting in het strafproces.