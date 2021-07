Madenaar volgens OM aan het hoofd van twee bendes die cocaïne wilden smokkelen

Een zevende verdachte uit Prinsenbeek zit in afwachting van zijn overlevering aan Nederland in een Duitse cel. Deze H. van E. werd een week na de actiedag in Nederland aangehouden in Winterberg, in het Duitse Sauerland, waar hij een hotel bezit. Advocaat Erik Thomas zegt dat zijn cliënt zich niet verzet tegen overlevering. ,,Hij ontkent en wil zo snel mogelijk naar Nederland. Dat zal hooguit nog een paar weken duren."