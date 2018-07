Maden in de kliko? Met deze tips beperk je de overlast

Meer dan dertig vaten met drugsafval aangetrof­fen in Teteringen

11:39 BREDA - Op de Middenweg in Teteringen, in de natuur ten noorden van Breda, heeft de politie woensdagochtend in de sloot tientallen drugsvaten aangetroffen. Daarvan werd rond 11.00 uur melding gemaakt. Omdat drugsafval gevaarlijk kan zijn, is de boel afgezet met een lint.